Le renouvellement de l’aire a notamment été l’occasion de rechercher des améliorations sur le plan du développement durable, en cohérence avec le renforcement de la démarche Ambition environnement 2030 de VINCI Autoroutes.



Lutter contre le changement climatique : sobriété et préservation des ressources

Sensible à son impact sur l’environnement, l’enseigne E. Leclerc a décidé de retravailler le bâtiment, ses espaces et les matériaux utilisés. Des luminaires LED moins énergivores ainsi qu’un nouveau système de climatisation ont été installés sur le site. De plus, 250m² de panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ont été installés sur le toit du bâtiment. Une attention toute particulière a également été portée à la gestion de la ressource en eau, avec un objectif de réduire de 5% les consommations d’eau.



Economie circulaire : aire pilote du projet « objectif zéro déchet »

Sur l’aire de l’Estérel la réduction des déchets est une priorité. Dans le cadre d’une démarche de consommation responsable menée sur l’ensemble du réseau VINCI Autoroutes et par l’enseigne E. LECLERC Autoroute, l’aire de l’Estérel rassemble ainsi plusieurs initiatives qui permettent de réduire la production de déchets, mais aussi de recycler et valoriser ceux existants. Le parcours « Objectif zéro déchet » est aussi l’occasion pour vous de découvrir de nouveaux usages et d’adopter de nouvelles habitudes de consommation, plus durables. La démarche se résume en trois axes : réduire la production de déchets, réutiliser (des contenants) pour éviter de générer d’autres déchets, et mieux les valoriser en adoptant les gestes de tri.



Décarbonation des transports et mobilité électrique

L’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques se poursuit sur le réseau VINCI Autoroutes avec 100% de ses aires de services équipées d’ici à la fin 2023. C’est dans cette logique que l’aire de l’Estérel sera dotée d’ici le premier trimestre 2023 de 19 bornes de recharge électrique, dont 16 de haute puissance, en complément de sa station de carburants classique.