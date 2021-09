Sur la route des vacances, faites une pause réparatrice et choisissez votre livre de l’été ! Marie Desplechin, autrice de nombreux ouvrages pour enfants et adolescents, vous fait partager ses coups de cœur à travers ses notes de lecture personnelles. De passage le vendredi 23 juillet sur l’autoroute A11 ? Arrêtez-vous sur l’aire de Chartres-Gasville (en direction de Chartres). Vous aurez la chance de croiser la marraine de l’opération en personne ! Marie Desplechin sera en effet présente pour vous dédicacer ses ouvrages préférés et partager avec vous son amour de la littérature. Dans un salon de lecture à ciel spécialement aménage pour l’occasion, les enfants pourront aussi profiter de lectures à voix haute proposées par les bénévoles de l’association Lire et faire lire. Bonne lecture et bonnes vacances !

