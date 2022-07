Vous êtes passionné de lecture ? Vous cherchez des idées de livres à dévorer, cet été, sur la plage ? Pour la 4e année consécutive, la Fondation VINCI Autoroutes organise, du 8 juillet au 13 août, l’opération Lire c’est voyager ; voyager, c’est lire. Chaque vendredi et samedi, sur 10 aires du réseau VINCI Autoroutes, des bibliothèques éphémères présenteront les 12 romans et les 2 livres pour enfants sélectionnés par le parrain de l’édition 2022. Après Olivier Rolin, Erik Orsenna et Marie Desplechin, c’est David Foenkinos qui a accepté notre invitation cette année. Le romancier, auteur de La délicatesse, Prix Goncourt des lycéens et Prix Renaudot pour Charlotte en 2014, vous a concocté une sélection des plus passionnantes ! A l’occasion de votre pause, cet été, sur l’une des aires participant à l’opération, venez échanger avec nos équipiers et repartez avec un livre de la sélection de David Foenkinos. Ce sont en tout 25.000 ouvrages qui vous seront offerts sur la route des vacances. Pour la Fondation VINCI Autoroutes, l’objectif est double : favoriser l’ouverture d’esprit à travers le plaisir de la lecture, et prévenir le risque de somnolence au volant, en incitant les vacanciers à prolonger leur temps de pause lors des longs trajets.