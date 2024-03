L’histoire de Starbucks débute en 1971 aux Etats-Unis, à Seattle. Rapidement, la marque se hisse au rang des « icônes » mondiales du café. Amateur de Caffè Latte, d’Iced Cappucccino ou de Caramel Macchiato ? Offrez-vous un délicieux café lors de votre prochain trajet. Si les produits Starbucks rencontrent un tel succès, c’est parce que la marque a misé sur la qualité. Les cafés sont classés selon trois profils de torréfaction (blonde, ambrée et brune) de façon à offrir aux clients la saveur et l’intensité qui leur conviennent. Autre caractéristique, l’ambiance chaleureuse et conviviale des cafés Starbucks que vous retrouvez dans les enseignes présentes sur autoroute. Ici comme ailleurs, le personnel est au petit soin et vous propose une large gamme de boissons chaudes ou froides, personnalisables.