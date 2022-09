Autogrill attache une attention particulière à la qualité, son produit phare, le café. C’est pourquoi il prodigue à ses équipes une formation de haut niveau pour le préparer. Pour vous servir un café parfait, Autogrill a fait appel à Kimbo, une des plus grandes marques italiennes, qui a élaboré un mélange exclusif avec les meilleurs crus d'arabica et de robusta de la planète. Retrouvez tout le savoir-faire de la marque dans nos différents points de vente : Brioche Dorée, La Croissanterie, Territoires de France, Bistrot.



Profitez également de salons propices à la détente sur nos aires d’autoroute. Starbucks vous propose en effet des espaces dédiés à la dégustation de café à toute heure de la journée, idéal pour partager un bon moment avant de reprendre la route ! Starbucks® est n°1 des coffee shops dans le monde, avec une excellence incontestée depuis plus de 40 ans. La passion du café, une véritable philosophie : Starbucks® sélectionne des arabicas exclusivement issus du « commerce équitable », dont il est le 1er acheteur. Un savoir-faire unique, de la torréfaction avec le système exclusif Starbucks Roast®, à la tasse avec des équipes de « baristas » spécialement formées.



Nous vous attendons nombreux pour échanger avec vous autour d’un bon café le samedi 1er octobre sur nos aires participant à l’opération.