4 scénarios ont pu être testés en situation réelle de circulation à l’intérieur du tunnel : un véhicule arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence dans un virage, un petit objet distingué difficilement sur la bande d’arrêt d’urgence, un piéton apparaissant puis disparaissant, et enfin la présence d’un véhicule lent. Grâce à ce système de communication innovant entre l’infrastructure et le véhicule connecté, ce dernier a pu, dans chaque configuration, anticiper ces incidents et adapter sa conduite. Comme le rappelle Marc Bouron, directeur général adjoint Exploitation chez VINCI Autoroutes, « des essais sur route ouverte sont nécessaires pour le développement et la mise au point des systèmes de véhicules connectés et autonomes. Le Duplex A86 fournit un terrain de jeu unique équipé de systèmes de connectivité et de perception, qui permet de recréer et de tester des scénarios de conduite de manière répétable et sûre dans un environnement contrôlé ».