Un concert de musique classique sur la route des vacances

Véritable virtuose formé au Conservatoire National Supérieur de Paris, Guilhem Fabre, a imaginé l’aventure uNopia dans le prolongement de sa passion pour le voyage et le partage de la musique autour de laquelle il veut fédérer les artistes qu’il aime et qu’il admire. Jeune pianiste au parcours original, lauréat des pris Pro Musicis et de la Fondation Banque Populaire, il se consacre à la fois à une carrière de soliste en Europe, au Maroc, au Liban, en Turquie, à Taïwan, en Russie et ailleurs, ainsi qu’à de nombreux spectacles originaux avec Olivier Py, Eric-Emmanuel Schmitt, Jean Bellorini ou encore Emma la Clown. Il collabore aussi avec le cinéma aux côtés de Niels Schneider et Camélia Jordana, ou avec des artistes comme Juliette Armanet, Vladimir Cauchemar et Woodkid.

Guilhem Fabre sera pour votre plus grand plaisir le samedi 26 août en direct de l’aire de Montélimar Est