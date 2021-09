Vous êtes conducteur de poids lourd et vous prévoyez d’emprunter l’autoroute A11 ? Si votre trajet vous conduit à traverser le département de l’Eure-et-Loir, n’hésitez pas à faire une pause sur l’aire de Chartres-Gasville (accessible dans les deux sens de circulation). Dans cette période de confinement durant laquelle il n’est pas toujours facile pour les chauffeurs routiers de se restaurer, l’aire de Chartres-Gasville accueille "Les Délices Nomades", un foodtruck tenu par Sandrine et Benjamin. Ce couple de restaurateurs est présent sur l’aire du lundi au jeudi de 18h30 à 20h30. Au menu, carbonnade de bœuf pâtes et à la crème, sauté de porc au lait de coco et riz basmati, rôti de porc miel soja et gratin de pâtes… Sans oublier l’incontournable burger accompagné de frites maison ! En dessert, les routiers ont le choix, selon les soirs, entre une verrine exotique, une mousse au chocolat ou encore une panna cotta.