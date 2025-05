C’est un spot de 30 secondes que vous ne manquerez pas de découvrir sur votre petit écran ! Pour la première fois, un film publicitaire illustrant notre promesse #BienVoyager va être diffusé sur TF1 et BFM à des heures de grande écoute. Le film relate les aventures de Mona, une petite fille qui, au cours de son voyage avec sa grand-mère sur l’autoroute, égare son doudou. Agents autoroutiers, superviseurs des PC, journalistes de Radio VINCI Autoroutes, personnels des boutiques sur les aires… Tout le monde se mobilise pour retrouver le précieux doudou et redonner le sourire à la petite Mona !



Nos collaborateurs, qui jouent leur propre rôle, vous accompagnent au quotidien sur l’autoroute. Leurs missions ? Vous garantir la meilleure expérience, tout au long de votre trajet, 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Ce spot publicitaire illustre notre promesse de vous faire #BienVoyager qui repose sur 10 engagements de qualité de service. Lancé lundi 5 mai à 21h sur TF1, juste avant la série du lundi soir, le clip sera diffusé au cours des quinze prochains jours aux heures de grande audience, sur TF1 et BFM, ainsi que via une diffusion ciblée sur YouTube en TV connectée.