Etapes #BienArriver 2020 : nous sommes heureux de vous retrouver !

Cette année encore, et plus que jamais, nous sommes mobilisés pour vous accueillir et vous offrir une pause en toute sérénité. Espaces pique-nique, cabines bébés, marchés de producteurs locaux... Nous sommes heureux de vous retrouver pour une pause détente sur vos aires Etapes de l’été. Tout est mis en place pour vous accueillir dans les meilleures conditions et dans le strict respect des mesure sanitaires. 24 aires Etapes vous sont proposées tout au long de votre trajet.



Heureux de vous retrouver, le temps d’un pique-nique

Il est l’heure de vous arrêter pour vous restaurer ? Pour #BienArriver, retrouvez les 24 espaces pique-nique mis à votre disposition sur la route de vos vacances ! Restaurez-vous en toute sérénité en famille ou entre amis. Les tables et bancs sont nettoyés régulièrement. Des nappes en papier et du gel hydroalcoolique sont également à votre disposition pour des repas sans risque !



Heureux de vous retrouver, pour un moment privilégié avec vos enfants

Le temps d’une pause sur nos aires, profitez des espaces bébé mis à votre disposition. Sur la route des vacances, retrouvez des cabines adaptées aux enfants en bas âge avec tout le nécessaire dont vous avez besoin. Nettoyées entre chaque passage et désinfectées toutes les heures, ces cabines vous accueillent pour changer vos bébés en toute tranquillité sur nos aires Etapes #BienArriver.



Heureux de vous retrouver pour un moment gourmand avec nos producteurs locaux

Pourquoi ne pas profiter de produits frais et locaux avant même d’arriver sur votre lieu de vacances ? Sur nos aires Etapes cet été retrouvez des marchés de producteurs locaux en partenariat avec la FNSEA. Laissez-vous tenter par de produits de qualité sur votre trajet et goûtez aux saveurs des différentes régions que vous traversez. Melons, fraises et autres abricots éveilleront vos papilles !



Où trouver les aires Etapes #BienArriver ?

Sur la carte disponible ici

Sur l’application Ulys. Pour cela c’est très simple : Téléchargez l’application gratuite (Google Play ; App Store) Entrez votre point de départ/d’arrivée et visualisez toutes les aires Etapes disponibles sur votre trajet !





Retrouvons-nous vite sur la route de vos vacances pour des Etapes #BienArriver