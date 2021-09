Déconfinement, Acte 2 : Fin de la règle des 100 Km sur autoroute dès le 2 Juin !

Bonne nouvelle si vous avez prévu de circuler sur autoroute dans les prochains jours ! A partir du 2 juin, vous pourrez de nouveau vous déplacer sans attestation au-delà d’un rayon de 100 km autour de votre domicile. Cette limitation avait été décidée le 11 mai au début du déconfinement, elle est à présent levée.

Vous allez peut-être reprendre le volant à cette occasion ? Sachez que nous continuons d’assurer la continuité du service autoroutier (surveillance du trafic, intervention des patrouilleurs sur accidents, dépannages, info-trafic sur 107.7 et sur Twitter) tout en préservant votre sécurité. Avant votre trajet sur autoroute, pensez aussi à consulter la carte répertoriant l’ensemble des services accessibles sur les aires de services et de repos.



Autres mesures : réouverture des musées, des parcs et des restaurants

Sur le plan sanitaire, tous les départements sont repassés au vert à l’exception de l’Ile de France, de Mayotte et la Guyane qui passent à l’orange. Parmi les autres annonces, le Premier ministre Edouard Philippe a précisé que les parcs et les jardins rouvriront dès ce week-end. Les musées et les monuments seront de nouveau accessibles à partir du 2 juin. Les cafés, bars et restaurants peuvent rouvrir le 2 juin (uniquement les terrasses en zone orange). Enfin les enfants pourront être inscrits dans les colonies de vacances ou les établissements de plein air cet été. Le gouvernement fera de nouvelles annonces le 22 juin.



Découvrez ici les principales actions du gouvernement dans la gestion du Covid-19.