Les nouvelles règles pour circuler sur autoroute depuis le déconfinement

Le déconfinement progressif est en marche ! Depuis le 11 mai, vous êtes de nouveau autorisés à circuler sans attestation dans votre département et dans un rayon de 100 km autour de votre domicile. Au-delà de ce rayon de 100 km, votre trajet doit être justifié par des motifs bien précis.



Je circule dans un rayon de 100 km autour de mon domicile :

Pour un trajet sur autoroute ou sur route dans un rayon de 100 km autour de votre domicile ou à l’intérieur de votre département de résidence, vous n’avez plus besoin d’attestation. Attention, munissez-vous malgré tout d’un justificatif de domicile datant de moins d’un an et d’une pièce d’identité ! En cas de contrôle, vous devez pouvoir justifier que votre trajet se fait à moins de 100 km à vol d’oiseau autour de chez vous.



Je dois circuler dans un rayon supérieur à 100 km :

Vous devez emprunter l’autoroute pour un trajet supérieur à 100 km autour de votre lieu de résidence et en dehors de votre département ? Votre déplacement doit être justifié par des motifs impérieux, familiaux ou professionnels. En cas de contrôle, vous devez pouvoir présenter :

La déclaration de déplacement remplie, disponible sur le site du ministère de l’Intérieur

Un justificatif de domicile de moins d’un an et une pièce d’identité

Tout document permettant de justifier le caractère impérieux du déplacement (convocation de la Justice, rendez-vous médical etc.)

Les contrôles de police ou de gendarmerie pourraient être renforcés sur route et autoroute le week-end et notamment pour les week-ends à venir de l’Ascension et de la Pentecôte. Pensez à vous munir des justificatifs nécessaires pour un voyage en toute sérénité !