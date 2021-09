Pour vos cadeaux de Noël de dernière minute, pensez aux Aires d'autoroute !

Le soir du réveillon approche et vous n’avez pas terminé vos cadeaux de Noël ? Lors de votre voyage sur autoroute, profitez d’une pause sur nos aires pour boucler votre shopping de dernière minute. Artisanat, jeux, maillots de sport ou produits du terroir…

Retrouvez dans nos enseignes tous les cadeaux qui feront plaisir à vos proches. Le tout dans une ambiance de Noël décontractée, loin du tumulte des grands magasins !



Des pulls de Noël et tous les accessoires de la Reine des Neiges

En quête d’un cadeau de dernière minute original ? Craquez pour l’incontournable pull de Noël ! La plupart des boutiques présentes sur nos aires en proposent comme l’aire de Sarthe Sargé Le Mans Sud sur l’autoroute A11, les aires de Limours Janvry et Limours Briis-sous-Forges sur l’A10 en région parisienne et bien d’autres encore. Vos enfants sont fans des peluches Ty ? Retrouvez ces drôles d’animaux avec leurs grands yeux rigolos sur les corners La Grande Récré présents sur de nombreuses aires comme en vallée du Rhône sur l’aire de Portes-lès-Valence Ouest sur l’A7. Sur ces mêmes corners, vous trouverez aussi une sélection de jeux et de jouets La Reine des Neiges, à l’occasion de la sortie au cinéma de la suite des aventures d’Elsa et de ses amis. De passage dans le Var ?

L’aire de Vidauban Sud sur l’A8 propose des pochettes cadeaux et des jeux de hasard.



Offrez un bijou, un maillot de foot ou de rugby !

Vous êtes à la recherche d’un bijou ? Au sud de Perpignan sur l’autoroute A9, l’aire du Village Catalan accueille l’Atelier Bulle, un atelier d’art qui propose des bijoux en perles tissées. Pour un cadeau plus « spirituel », rendez-vous sur l’aire d’Hastingues sur l’autoroute A64. Cette aire qui célèbre les Chemins de Compostelle propose de véritables bâtons de pèlerin en bois. Vos proches sont plutôt fans de foot ? Offrez-leur le maillot du PSG disponible en région parisienne sur les aires de Limours sur l’A10. Le célèbre maillot vert de Saint-Etienne est en vente sur l’aire de La Plaine du Forez Est sur l’A72 et sur l’aire de Haut Forez Nord sur l’A89. Quant au maillot de l’Olympique Lyonnais, vous le trouverez au sud de Lyon sur l’A46 sur les aires de Communay Nord et Sud. Amateurs de rugby ? Vous ferez des heureux en offrant le maillot de la Section Paloise, le club de rugby de Pau, en vente sur l’aire des Pyrénées sur l’A64.



Pour des idées de cadeaux gourmands, pensez aux délices de nos régions

Pour vos cadeaux de dernière minute, pensez aussi aux produits du terroir ! Les axes que vous empruntez traversent des régions proposant des spécialités qui raviront vos proches pour Noël. De passage en Centre-Val de Loire ? Faites une pause sur les aires d’Orléans Saran et Orléans Gidy sur l’A10 et repartez avec de la moutarde et du vinaigre fabriqués dans la région. A la recherche d’une spécialité sucrée ? Sur l’A11, rendez-vous sur les aires de Chartres Gasville et Chartres Bois Paris pour faire le plein de limonade, confitures et autres sablés de Beauce. Sans oublier l’incontournable nougat sur les aires de Montélimar sur l’A7 ! Enfin, vous n’êtes pas tout à fait prêt pour votre repas du réveillon ? Pas de panique ! Faites une pause sur les aires de repos de Mèze et de Loupian Georges Brassens sur l’autoroute A9 et repartez avec votre bourriche d’huîtres. Joyeux Noël !