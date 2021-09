Sur autoroute aussi respectons les gestes barrières !

Lors de sa dernière allocution dimanche 14 juin, Emmanuel Macron a indiqué que la France dans son ensemble était passée au vert. Pour autant, si le gros de l’épidémie est derrière nous, la lutte contre le Covid-19 n’est pas terminée. Lors de votre voyage sur autoroute, nous vous aidons à respecter les mesures barrières, à chaque étape de votre trajet.



Gel hydroalcoolique et port du masque sur les aires

Lorsque vous arrivez sur nos aires de services, tout est fait pour vous accueillir dans le strict respect des règles sanitaires. Du gel hydroalcoolique est mis à votre disposition à l’entrée des boutiques. Vous êtes invités à porter un masque, tout comme le personnel travaillant dans nos enseignes commerciales. Vous souhaitez vous restaurer lors de votre pause ? C’est possible ! Il vous suffit de suivre les parcours et les signalétiques spécifiques installés sur place et vous permettant d’accéder aux espaces de restauration.



Le nettoyage des sanitaires renforcé

Le saviez-vous ? Tout ce que vous êtes susceptibles de toucher lors de votre pause (poignées de portes, robinets, couvercles de containers à déchets) continue d’être soigneusement désinfecté par nos équipes plusieurs fois par jour. De même, l’entretien des sanitaires sur les aires de services et de repos est assuré régulièrement à l’aide de produits désinfectants spécifiques.



Au péage, privilégiez le paiement sans contact

Lors de votre passage au péage, vous pouvez également respecter les gestes barrières. L’ensemble des barrières de péage présentes sur nos autoroutes proposent le paiement sans contact. Pour vous éviter de manipuler votre monnaie ou de toucher le moindre support, utilisez le paiement sans contact de votre carte bancaire ou de vos objets connectés. En plus de vous assurer un passage dans le respect des règles sanitaires, vous y gagnerez en fluidité !