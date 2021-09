Restauration sur autoroute et Covid-19 : nous répondons à vos questions

Depuis le début du déconfinement le 11 mai, vous êtes autorisés à vous déplacer en véhicule motorisé dans un périmètre de 100 km autour de votre domicile. Sur autoroute, il est à nouveau possible de se restaurer sur les aires, mais sous certaines conditions.



Puis-je me restaurer lors de ma pause sur autoroute ?

A la suite des mesures gouvernementales, les espaces de restaurations avaient été fermées sur les aires de services.Bonne nouvelle : ces espaces rouvrent progressivement depuis le déconfinement. Vous pouvez par exemple de nouveau vous restaurer à la Croissanterie sur l’autoroute A64 entre Pau et Tarbes. Fans de burgers ? Le Burger King situé sur l’aire de Chartres vous accueille de nouveau sur l’autoroute A11. Même chose pour la Brioche Dorée sur l’aire de Cambarette sur l’autoroute A8 et bien d’autres encore !



Sachez aussi que les stations-services présentes sur nos aires continuent d’assurer la distribution de carburant. Les sanitaires et les boutiques restent ouverts et disponibles sur notre réseau.



Quelles mesures sanitaires ont été prises dans les espaces de restauration sur autoroute ?

Pour vous assurer une pause gourmande mais sereine, nos partenaires et nous appliquons les mesures barrières en vigueur : signalétique au sol pour respecter les distances, équipements (masques et visières) pour le personnel, mise à disposition de gel hydroalcoolique etc. Dans certaines enseignes, une seule personne par famille est autorisée dans la file. Pensez-aussi à privilégier le paiement par carte bancaire sans contact, disponible depuis le 11 mai jusqu’à 50 euros.



Puis-je pique-niquer sur les aires ?

Vous voulez profiter d’un rayon de soleil et pique-niquer sur l’une de nos aires lors de votre prochaine pause ? Sur certaines aires, un balisage a été mis en place permettant de n’utiliser qu’une table de pique-nique sur deux afin de respecter les distances sanitaires. Pour vous protéger et limiter la transmission du virus, pensez - avant le repas - à bien vous laver les mains. Evitez de vous toucher le visage et respectez les mesures de distanciation sociale.