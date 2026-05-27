Services et aires
10 ans après les inondations de l’A10, retour sur une mobilisation exceptionnelle
Fin mai 2016, l’autoroute A10 au nord d’Orléans faisait face à des inondations d’une ampleur inédite. Retour sur cet événement majeur et sur la mobilisation exemplaire des équipes de VINCI Autoroutes pour assurer la sécurité des usagers, rétablir la circulation et renforcer durablement la résilience du réseau autoroutier.
Un épisode météorologique d’une ampleur exceptionnelle
Entre le 28 et le 31 mai 2016, le département du Loiret subit des précipitations hors normes, atteignant près de 126 mm de pluie en quatre jours, soit un niveau supérieur à une pluie centennale. Cet épisode provoque l’inondation de l’autoroute A10 sur environ 7 kilomètres, au nord d’Orléans, entre Gidy et Saran, avec des hauteurs d’eau dépassant localement 1,40 mètre. La durée des pluies entraîne une saturation des sols, empêchant toute infiltration et provoquant d’importantes accumulations d’eau, notamment le long de la Retrêve, un cours d’eau habituellement quasi souterrain. La circulation devient impossible sur plusieurs sections. Par son intensité et son étendue, cet événement constitue une situation inédite en plus de 40 ans d’exploitation de l’autoroute.
Une mobilisation immédiate et coordonnée pour protéger et secourir
Dès les premières heures, les équipes de VINCI Autoroutes se mobilisent aux côtés des services de l’État pour faire face à la crise, avec une priorité absolue : la sécurité des personnes. Des décisions de fermeture sont prises et un dispositif d’information continue est mis en place. Plus de 300 personnes bloquées sont prises en charge : évacuations encadrées, hébergement, ravitaillement, accompagnement personnalisé… Au total, près de 500 collaborateurs sont mobilisés jour et nuit, en lien avec les forces de sécurité civile, l’armée et de nombreux partenaires. Par ailleurs, VINCI Autoroutes met en place un dispositif exceptionnel de communication et de relation clients pour renseigner les automobilistes et routiers ayant besoin de se rendre en région parisienne ou d’en revenir.
Une mobilisation immédiate et coordonnée pour protéger et secourir
Dès les premières heures, les équipes de VINCI Autoroutes se mobilisent aux côtés des services de l’État pour faire face à la crise, avec une priorité absolue : la sécurité des personnes. Des décisions de fermeture sont prises et un dispositif d’information continue est mis en place. Plus de 300 personnes bloquées sont prises en charge : évacuations encadrées, hébergement, ravitaillement, accompagnement personnalisé… Au total, près de 500 collaborateurs sont mobilisés jour et nuit, en lien avec les forces de sécurité civile, l’armée et de nombreux partenaires. Par ailleurs, VINCI Autoroutes met en place un dispositif exceptionnel de communication et de relation clients pour renseigner les automobilistes et routiers ayant besoin de se rendre en région parisienne ou d’en revenir.
Un « corridor sec » pour évacuer les véhicules
Sur le terrain, des moyens techniques exceptionnels sont déployés pour évacuer les véhicules et gérer l’eau : création d’un « corridor sec » grâce à une digue constituée de sacs de gravats, pompages massifs et mise en place en moins de 24 heures d’un bassin temporaire de stockage d’une capacité de 13 000 m³. Ces actions permettent d’intervenir efficacement pour sécuriser la zone et préparer la remise en service. Grâce à cette mobilisation collective et à la coordination des expertises – exploitation, maîtrise d’ouvrage, communication – la section concernée est entièrement rouverte en seulement 10 jours.
Une autoroute « renforcée » face aux défis climatiques
Cet événement a constitué un véritable déclencheur pour faire évoluer les pratiques et renforcer la résilience de l’A10 face aux aléas climatiques. Depuis 2016, des aménagements concrets ont été réalisés, à commencer par la création d’un ouvrage hydraulique mis en service en 2023 au niveau de la Retrêve, permettant d’augmenter la capacité d’écoulement de l’eau sous l’autoroute. Les dispositifs de surveillance ont également été renforcés : développement d’outils de suivi en temps réel, amélioration des systèmes d’alerte, utilisation de drones et exploitation de données issues du terrain pour anticiper davantage les situations à risque. Parallèlement, l’entretien des ouvrages hydrauliques et la capacité de stockage des eaux ont été accrus grâce à la création de bassins de rétention interconnectés. Plus largement, VINCI Autoroutes intègre désormais pleinement les effets du changement climatique dans la gestion et la conception de ses infrastructures. Cette approche repose sur l’anticipation, l’innovation et la coopération avec les acteurs du territoire pour garantir, durablement, la sécurité et la continuité du service.