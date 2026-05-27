Cet événement a constitué un véritable déclencheur pour faire évoluer les pratiques et renforcer la résilience de l’A10 face aux aléas climatiques. Depuis 2016, des aménagements concrets ont été réalisés, à commencer par la création d’un ouvrage hydraulique mis en service en 2023 au niveau de la Retrêve, permettant d’augmenter la capacité d’écoulement de l’eau sous l’autoroute. Les dispositifs de surveillance ont également été renforcés : développement d’outils de suivi en temps réel, amélioration des systèmes d’alerte, utilisation de drones et exploitation de données issues du terrain pour anticiper davantage les situations à risque. Parallèlement, l’entretien des ouvrages hydrauliques et la capacité de stockage des eaux ont été accrus grâce à la création de bassins de rétention interconnectés. Plus largement, VINCI Autoroutes intègre désormais pleinement les effets du changement climatique dans la gestion et la conception de ses infrastructures. Cette approche repose sur l’anticipation, l’innovation et la coopération avec les acteurs du territoire pour garantir, durablement, la sécurité et la continuité du service.