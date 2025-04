Les pics de trafic sont attendus : dans le sens des départs, le vendredi, dès la fin de matinée jusqu’en soirée et le samedi, du milieu de matinée jusqu’en milieu d’après-midi ; dans le sens des retours, le lundi à partir du milieu de matinée et jusqu’en début de soirée. Les secteurs principalement concernés sont : la vallée du Rhône et l’autoroute A7, le pourtour méditerranéen et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec les autoroutes A9, A61, A8, A50, A52 et A57 ainsi que dans la région parisienne et sur l’autoroute A10.



En région parisienne et en direction de la Bretagne, la façade atlantique et le centre de la France, sur les autoroutes A10, A11 et A71 Le trafic sera important dans le sens des départs dans le secteur de Saint- Arnoult-en-Yvelines le vendredi 18 avril, dès 13h et jusqu’en début de soirée. Il en sera de même le samedi en début de matinée. Le trafic sera également dense aux abords des grandes métropoles, comme Angers, Nantes, Orléans et Tours ce vendredi 18 avril de la fin d’après-midi jusqu’en début de soirée.

Dans l’autre sens, sur l’A10 vers l’Ile-de-France, le trafic se densifiera dimanche dès 16h et jusqu’en soirée ainsi que tout au long de l’après-midi du lundi de Pâques jusque tard dans la soirée.



Une attention particulière est à prévoir dans le secteur du Mans, où aura lieu la course des 24h du Mans motos. Dès vendredi matin et jusqu’à lundi en fin de matinée, nombreux seront les motards qui circuleront sur les autoroutes A11, A28 et A81. Les équipes de VINCI Autoroutes recommandent la plus grande vigilance : lors des changements de fil, il est important d’utiliser le clignotant et les rétroviseurs pour la sécurité de tous. Sur l’A10 entre Poitiers et Bordeaux, un trafic dense est attendu vendredi en fin d’après-midi ainsi que samedi entre 10h et 16h. Dans le sens Bordeaux/Poitiers, lundi sera une journée chargée entre 11h et 19h avec les retours de week-end.



En vallée du Rhône, sur l’autoroute A7 La circulation sera particulièrement dense en direction du sud de la France le vendredi 18 avril de 10h à 22h, le samedi de 8h à 17h, le dimanche de 10h à 12h ainsi que le lundi entre 11h et 18h. En direction de Lyon, la circulation sera dense le vendredi 18 avril de 11h à 18h, le samedi de 10h à 17h, le dimanche de 10h à 18h ainsi que très chargée le lundi de Pâques entre 10h à 21h. La journée de mardi 22 avril s’annonce également dense entre 10h et 16h.



Sur le pourtour méditerranéen, sur l’autoroute A9 Entre Nîmes et Montpellier, la circulation sera très soutenue le vendredi 18 avril de 10h à 20h et samedi entre 9h et 16h. Le trafic sera chargé dimanche à la mi-journée, et lundi en fin de matinée et en fin d’après-midi jusqu’à 19h. Dans l’autre sens de circulation, entre Montpellier et Nîmes, le trafic devrait être particulièrement dense vendredi en fin d’après-midi, samedi à la mi-journée et en fin d’après-midi, dimanche 20 avril et lundi 21 avril à la mi-journée, puis de 14h à 20h lundi.

La circulation sera également soutenue sur l’A9, entre Béziers et la bifurcation A9/A61, vendredi en fin d’après-midi, samedi à la mi-journée et pour les retours le lundi de Pâques en début de soirée.



Sur l’autoroute A61 En provenance de Toulouse vers Narbonne, une circulation importante est attendue vendredi entre 15h et 19h, puis samedi 19 avril de 10h à 16h. Dans le sens Narbonne vers Toulouse, le trafic sera chargé vendredi soir, samedi entre 10h et 12h et lundi de 14h à 19h.