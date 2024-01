Vigilance météo neige et verglas

Météo France alerte ce jour, mercredi 17 janvier et jusqu'à demain, jeudi 18 janvier 2024, du risque de neige attendu dans de nombreux départements ainsi que du risque de verglas pour les départements de l'Orne (61), de l'Eure-et-Loir (28), de l'Essonne (91), des Yvelines (78), des Hauts-de-Seine (92), et du Bas-Rhin (67). Si les précipitions neigeuses se confirment, elles pourraient concerner les axes A10, A11, A28, le Duplex A86 et l'A355, le Contournement Ouest de Strasbourg.



L'épisode neigeux s'étendra jusqu'au matin du 18 janvier et concernera alors plus particulièrement les département du nord, avec des précipitations neigeuses et un risque de verglas attendus sur les axes A10, A11, A28 et le Duplex A86.



VINCI Autoroutes organise ses moyens humains et matériels pour maintenir son réseau en bon état de circulation pour les usagers, et recommande de s'informer avant tout déplacement dans ces secteurs.