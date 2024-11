Week-end du 11 novembre 2024 : un fort trafic attendu

A l’occasion du week-end du 11 novembre, la circulation devrait être chargée aux abords des grandes agglomérations ainsi que sur les principaux axes du réseau VINCI Autoroutes, notamment sur l’A10, l’A7 et l’A9, vendredi 8 et samedi 9 novembre, dans le sens des départs, et au cours de la journée de lundi, dans le sens des retours.



Dans le détail :



En région parisienne, aux abords de Saint-Arnoult-en-Yvelines Sur l’A10, en direction du centre et de la façade atlantique, quelques départs sont attendus vendredi 8 novembre soir et samedi 9 novembre matin. Mais c’est surtout dans le sens des retours, en direction de Paris, que le trafic sera le plus dense, lundi 11 novembre, dès le milieu de l’après-midi et jusqu’en début de soirée, avec un pic attendu entre 15h à 18h. Plus au sud, toujours sur l’A10, les principales difficultés sont attendues lundi 11 novembre en fin d’aprèsmidi, entre Saintes et Niort, dès 15h et jusqu’à 18h, en direction de Paris.



En Vallée du Rhône Sur l’A7, le trafic sera particulièrement dense vendredi 8, en direction du sud, du milieu de l’après-midi jusqu’en début de soirée, entre 14h et 20h ainsi que samedi 9 en fin de matinée entre 10h et 12h. Lundi 11 novembre, les difficultés sont attendues à partir de 15h et jusqu’en début de soirée en direction de Marseille mais dès 14h et jusqu’à 20h vers Lyon.



Sur l’autoroute A9 Entre Nîmes et Montpellier, le trafic se densifiera dès vendredi 8 novembre en fin de journée, ainsi que samedi 9 novembre en fin de matinée. Dans le sens des retours, c’est lundi, entre 14h et 20h, que le plus fort du trafic est attendu sur ce secteur. Sur l’A61, c’est entre 15h et 20h en direction de Toulouse que la circulation sera la plus importante.