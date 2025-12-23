Sécurité
Vacances de fin d’année : un trafic important attendu sur le réseau VINCI Autoroutes
Alors que débute la première semaine des vacances de Noël, le trafic va s’intensifier sur le réseau VINCI Autoroutes, à partir de mercredi 24 décembre en région parisiennne, dans la vallée du Rhône, dans le Sud de la France ainsi qu’aux abords des grandes agglomérations.
Dans le sens des départs, la circulation sera très soutenue tous les après-midis à partir du vendredi 26 et jusqu’au dimanche 28 décembre dans la vallée du Rhône comme aux abords de Saint-Arnoult-en-Yvelines, en direction de la façade atlantique.
Dans le Sud-Ouest, la situation s’est améliorée avec la levée progressive des points de blocages, même s’il reste quelques perturbations sur l’A64. VINCI Autoroutes recommande par conséquent de bien s’informer avant tout déplacement sur le réseau, notamment dans ce secteur.
Conditions de circulation pour les vacances de Noël
A l’occasion des vacances de Noël, la circulation devrait être chargée aux abords des grandes agglomérations ainsi que sur les principaux axes du réseau VINCI Autoroutes, dès mercredi 24 décembre.
Dans le détail :
- En région parisienne, aux abords de Saint-Arnoult-en-Yvelines
Sur l’A10, en direction du centre de la France et de la façade atlantique, le trafic sera dense en ce mardi 23 ainsi que mercredi 24 décembre, avec des pics attendus en fin de matinée. Après Noël, le trafic sera chargé dans les 2 sens de circulation vendredi 26 décembre, samedi 27 décembre et dimanche 28 décembre, avec un pic attendu en fin de matinée en provenance de l’Île-de-France ces jours-là, et un pic en fin d’après-midi à l’approche de la région parisienne. Enfin le lundi 29 décembre, le trafic sera soutenu dans les 2 sens de circulation en journée.
- En vallée du Rhône
Sur l’A7, le trafic sera particulièrement dense dans les deux sens de circulation mercredi 24 décembre après-midi, puis de vendredi 26 à dimanche 28 décembre, de 11h à 18h. En direction de Marseille plus particulièrement. En direction de Lyon, il sera plus difficile de circuler vendredi après-midi, puis du samedi 27 au dimanche 28 décembre entre 10h et 18h.
- Sur l’A9
Entre Montpellier et Nîmes, le trafic sera particulièrement chargé vendredi 26/12 à la mijournée et en fin de journée, samedi 27/12 à la mi-journée, le dimanche 28 décembre entre 14h et 17h.
- En région Sud
Des perturbations sont à prévoir sur le réseau VINCI Autoroutes, notamment à l’approche et en sortie des grandes agglomérations (Aix-en-Provence, Marseille, Nice, Toulon) sur les autoroutes A8, A50, A52, A51 et A57. Le trafic sera le plus soutenu en fin d’après-midi et début de soirée les vendredis et les dimanches durant toute la période des vacances scolaires.
- Dans le Sud-Ouest
Sur l’A64, la circulation a repris dans les deux sens, entre les échangeurs de Montréjeau (n°17) et Soumoulou (n°11) sur près de 80 km. Les échangeurs de Capvern (n°15) et Tarbes ouest (n°12) sont de nouveau accessibles tandis que l’échangeur de Lannemezan (n°16) demeure fermé. Des perturbations persistent entre Bayonne et Toulouse vers les Pyrénées et l’autoroute reste coupée entre Soumoulou (n°11) et Briscous (n°3). Des difficultés de circulation pourraient perdurer pour le début et/ou une partie des vacances scolaires. VINCI Autoroutes recommande de bien s’informer avant tout déplacement dans le Sud-Ouest.
Restez informés de vos conditions de circulation en temps réel