Dans le sens des départs, la circulation sera très soutenue tous les après-midis à partir du vendredi 26 et jusqu’au dimanche 28 décembre dans la vallée du Rhône comme aux abords de Saint-Arnoult-en-Yvelines, en direction de la façade atlantique.



Dans le Sud-Ouest, la situation s’est améliorée avec la levée progressive des points de blocages, même s’il reste quelques perturbations sur l’A64. VINCI Autoroutes recommande par conséquent de bien s’informer avant tout déplacement sur le réseau, notamment dans ce secteur.