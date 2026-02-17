Sécurité
Troisième week-end des vacances scolaires d’hiver 2026 : vos prévisions trafic
Ce vendredi ouvrira le troisième week-end des vacances scolaires d’hiver, qui concernera toutes les régions françaises. Par conséquent, le trafic se densifiera sur les autoroutes du réseau VINCI Autoroutes dès vendredi 20 février 2026, notamment autour des grandes agglomérations. Nos équipes seront mobilisées pour vous accompagner à travers notamment un dispositif d'information trafic renforcé pour permettre à chacun de bien s'informer.
Conditions de circulation pour le troisième week-end des vacances de février 2026
En cette période de vacances d'hiver, le trafic devrait se densifier sur le réseau VINCI Autoroutes, avec les principales difficultés attendues :
- sur les autoroutes A7 et A9, le vendredi 20 février vers le sud trafic dense de 18h à 19h. Le dimanche 22 février en direction du nord trafic dense de 11h à 12h et de 16h à 18h.
- sur l’autoroute A10, notamment au nord de Bordeaux en fin de journée vendredi 20 et dimanche 22 février ;
- en région parisienne, dans le secteur de Saint-Arnoult-en-Yvelines sur l’autoroute A10, le trafic sera soutenu en direction de la province dès le vendredi 20 février en fin d'après-midi, ainsi que le samedi 21 février en fin de matinée.
- dans le centre de la France, vendredi 20 février entre la fin d'après-midi et le début de soirée, puis samedi 21 février en seconde partie de matinée, un trafic dense est attendu dans le secteur de Vierzon, à hauteur des bifurcations A85/A71 et A71/A20 en direction de Clermont-Ferrand;
- en région Sud, où des perturbations sont à prévoir sur les autoroutes A8, A50, A51, A52 et A57, notamment à l’approche et en sortie des grandes agglomérations (Aix-en-Provence, Marseille, Nice, Toulon), en fin d'après-midi vendredi 20 jusqu'en début de soirée.
A noter que le trafic devrait être plus soutenu en cette fin de semaine sur l'A51, en direction de Gap, compte tenu de la seconde semaine de vacances de la zone B.
Un dispositif d’information renforcé pour accompagner les vacanciers
A l'occasion de ces départs en vacances, VINCI Autoroutes renforce son dispositif d'information trafic - que ce soit sur son site internet ou sur X - afin de permettre à chacun de planifier au mieux son trajet. Les équipes de Radio VINCI Autoroutes multiplieront également les points info trafic sur le 107.7, en lien avec les PC Sécurité et les Centres d'information trafic de Saint-Arnoult-en-Yvelines, Avignon et Cannes.
La vidéo de prévisions trafic de Radio VINCI Autoroutes sera diffusée dès mercredi à 16h sur les bornes info trafic présentes sur les principales aires de services et à 18h sur sa chaîne Youtube. Elle sera également relayée sur le site de VINCI Autoroutes et son fil X.
Restez informés de vos conditions de circulation en temps réel