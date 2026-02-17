A l'occasion de ces départs en vacances, VINCI Autoroutes renforce son dispositif d'information trafic - que ce soit sur son site internet ou sur X - afin de permettre à chacun de planifier au mieux son trajet. Les équipes de Radio VINCI Autoroutes multiplieront également les points info trafic sur le 107.7, en lien avec les PC Sécurité et les Centres d'information trafic de Saint-Arnoult-en-Yvelines, Avignon et Cannes.

La vidéo de prévisions trafic de Radio VINCI Autoroutes sera diffusée dès mercredi à 16h sur les bornes info trafic présentes sur les principales aires de services et à 18h sur sa chaîne Youtube. Elle sera également relayée sur le site de VINCI Autoroutes et son fil X.