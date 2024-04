Sur les autoroutes A10 et A11 desservant la Bretagne et la façade atlantique

Le trafic sera soutenu aux abords des grandes métropoles (Angers, Nantes, Orléans, Tours) vendredi 26 avril de la fin d’après-midi jusqu’en début de soirée.

À l’Ouest, entre Bordeaux et Poitiers, l’autoroute A10 sera également chargée le samedi 27 avril, entre 11h et 16h.



En vallée du Rhône, sur l’autoroute A7, en direction du sud de la France

La circulation sera très soutenue le vendredi 26 avril après-midi, de 15h à 18h. Le trafic sera intense le samedi 27 avril entre 10h et 16h, le dimanche 28 avril entre 10h et 17h, et lundi 29 avril entre 10h et 12h. Dans le sens des retours, en direction de Lyon, la circulation sera très dense le vendredi 26 avril à partir de 11h jusqu’à 19h, samedi 27 avril entre 10h et 18h, puis le dimanche 28 avril, de 10h à 17h.



Sur le pourtour méditerranéen

Sur l’autoroute A9, entre Nîmes et Montpellier, la circulation sera soutenue le samedi 27 avril entre 10h et 12h et dimanche 28 avril entre 11h et 12h. Dans le sens Montpellier vers Nîmes, la circulation sera chargée vendredi 26 avril entre 15h et 19h, samedi 27 avril entre 11h et 12h puis entre 14h et 19h, et dimanche 28 avril de 14h à 19h.



En région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le trafic pourrait se densifier autour des grandes agglomérations le vendredi en fin d'après-midi et le dimanche soir lors des retours de week-ends.