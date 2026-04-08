Sécurité
14e véhicule d’intervention heurté sur le réseau VINCI Autoroutes depuis le début de l’année, dont 2 en moins d’1 heure !
Ce mercredi 8 avril, deux véhicules d’intervention VINCI Autoroutes ont été percutés en une heure : le premier heurt est survenu avant 9h sur l’autoroute A11 au niveau de Chartres et le second heurt vers 9h30 sur l’autoroute A10 au nord d’Orléans. Dans les 2 cas, tous les dispositifs règlementaires de signalisation lumineuse étaient pourtant activés, rendant ces fourgons bien visibles. Fort heureusement, aucun blessé n’est à déplorer mais les agents routiers de VINCI Autoroutes sont choqués.
Le premier accident est survenu vers 8h40 ce mercredi 8 avril 2026, sur l’autoroute A10 entre l’échangeur Illiers-Combray (n°3.1) et l’échangeur de Chartres Centre (n°3), en direction de Paris. Le fourgon d’intervention était stationné sur la bande d’arrêt d’urgence avec 2 agents à bord, et un autre homme en jaune intervenait pour occulter le panneau d’une aire de repos lorsque qu’un poids lourd est venu percuter le rétroviseur gauche. Par chance, personne n’a été blessé. En revanche, les 3 agents sont fortement choqués.
Le deuxième accident est survenu vers 9h40 ce mercredi 8 avril 2026, sur l’autoroute A10 au nord d’Orléans, entre la bifurcation A10/A19 et la sortie Gidy (n°13.1). Le véhicule d’intervention était stationné sur la voie de droite avec la flèche orange allumée. Alors que nos agents intervenaient pour sécuriser une zone où du carburant s’était répandu sur la chaussée, un poids-lourd a changé sa trajectoire, a circulé sur la bande d’arrêt d’urgence – s’intercalant ainsi entre le dispositif de sécurité et le fourgon VINCI Autoroutes- qu’il a percuté. Fort heureusement, nos agents n’ont pas été blessés mais sont fortement choqués.
Une prise de conscience est plus que jamais nécessaire pour assurer la sécurité des personnels en intervention sur route et autoroute. Pour préserver leur sécurité, comme celle des usagers de l’autoroute, VINCI Autoroutes rappelle une nouvelle fois l’importance absolue de la vigilance au volant et du respect des règles du Code de la route, à commencer par celle du corridor de sécurité, inscrite dans le Code de la route depuis 2018 :
A l’approche d’un véhicule d’intervention :
- Je ralentis,
- Je m'éloigne,
- Je change de voie si possible.
A la suite de ces nouveaux heurts, VINCI Autoroutes déploie de nouveau une campagne de sensibilisation sur les panneaux lumineux de son réseau, pendant 24 heures pour que cessent ces accidents inacceptables.
Ces nouveaux heurts portent à 14 le nombre de véhicules d’intervention percutés sur le réseau VINCI Autoroutes depuis le début de l’année 2026, soit près d’un par semaine.