14e véhicule d’intervention heurté sur le réseau VINCI Autoroutes depuis le début de l’année, dont 2 en moins d’1 heure !

Une prise de conscience est plus que jamais nécessaire pour assurer la sécurité des personnels en intervention sur route et autoroute. Pour préserver leur sécurité, comme celle des usagers de l’autoroute, VINCI Autoroutes rappelle une nouvelle fois l’importance absolue de la vigilance au volant et du respect des règles du Code de la route, à commencer par celle du corridor de sécurité, inscrite dans le Code de la route depuis 2018 :

A l’approche d’un véhicule d’intervention :

Je ralentis, Je m'éloigne, Je change de voie si possible.



A la suite de ces nouveaux heurts, VINCI Autoroutes déploie de nouveau une campagne de sensibilisation sur les panneaux lumineux de son réseau, pendant 24 heures pour que cessent ces accidents inacceptables.

Ces nouveaux heurts portent à 14 le nombre de véhicules d’intervention percutés sur le réseau VINCI Autoroutes depuis le début de l’année 2026, soit près d’un par semaine.