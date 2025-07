Face à ce constant intolérable, VINCI Autoroutes et la Fondation VINCI Autoroutes renouvellent leur exposition itinérante « Quand allez-vous percuter ? ». Comme l’an dernier, cette opération choc, lancée jeudi 10 juillet 2025, s’adresse à toutes celles et ceux qui prendront la route cet été pour leur rappeler que la vigilance au volant n’est pas une option et qu’il est plus que jamais nécessaire de veiller à la sécurité des agents présents pour assurer la sécurité de tous, sur route et autoroute.

Ce sont ainsi 28 fourgons accidentés qui seront d’abord exposés à la vue de tous sur le parking de la barrière de Saint-Arnoult-en-Yvelines (A10, au sud de Paris). Le dispositif se déplacera ensuite tout l’été sur le réseau VINCI Autoroutes, aux abords des barrières de Virsac (A10 au nord de Bordeaux), du Capitou (A8), puis de Lançon-de-Provence et de Vienne (A7).