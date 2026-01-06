Evènement météorologique exceptionnel sur l’Ile de France et le centre-ouest

Cette alerte vigilance orange concernera les départements suivants : la Charente-Maritime (17), le Cher (18), la Corrèze (19), l’Eure-et-Loir (28), l’Indre-et-Loire (37), le Loir-et-Cher (41), la Loire-Atlantique (44), le Loiret (45), le Maine et Loire (49), la Mayenne (53), l’Orne (61), la Sarthe (72), les Yvelines (78), les Deux-Sèvres (79), la Vendée (85), la Vienne (86), l’Yonne (89), l’Essonne (91) et les Hauts-de-Seine (92). Les températures seront très basses sur cette période ce qui pourrait provoquer la congélation d’eau préexistante, entraînant la formation de verglas. VINCI Autoroutes appelle donc à la plus grande prudence et à s’informer avant chaque déplacement et à le différencier si possible, en particulier si vous circulez sur les axes A10, A11, A19, A20, A28, A71, A711, A81, A83, A837, A85, A86, A87, A89. Les autorités conseillent de ne pas prendre la route et plusieurs mesures de restrictions de circulation pour les poids lourds sont ou seront mises en place dans les prochaines heures.



Des pluies verglaçantes et des chutes de neige étant probables dans 38 départements placés en alerte par Météo France, la plus grande vigilance est requise sur les autoroutes concernées.

Dès cette nuit et jusqu’en début d’après-midi, les autorités devraient déclencher des restrictions de circulation de poids-lourds de plus de 3.5t. Ces derniers seront invités à stationner le long des itinéraires déterminés.



Depuis ce matin des pluies verglaçantes ont fortement perturbé certaines portions d’autoroutes, en provoquant plusieurs accidents. Un secteur demeure à éviter absolument :

L’A63 entre Castets et Bayonne (n°6), dans les deux sens

Un poids lourd renversé, transportant du carburant, a pu être relevé vers 18h. Les délicates opérations de dépotage et d’évacuation de l’ensemble routier se poursuivent. Elles vont conduire à la libération progressive des voies de circulation en ce début de soirée. Une fois l’ensemble des véhicules accidentés évacués, les équipes de VINCI Autoroutes engageront les réparations de chaussées et des dispositifs de retenue, afin de permettre à la circulation de reprendre progressivement dans ce secteur, dans le courant de la soirée.



La pluie verglaçante est un phénomène météorologique qui survient régulièrement lorsqu’une période de redoux suit une période de froid. La pluie se transforme immédiatement en glace au contact du sol.

C'est en phénomène rare et difficilement prévisible par la météo. Les conséquences des pluies verglaçantes sont dangereuses :

Perte de visibilité sur les pare-brises : la pellicule de glace qui se forme sur le pare-brise empêche les essuie-glaces de fonctionner correctement.

Manque d’adhérence des chaussées : en quelques minutes les routes sont verglacées. La quantité importante de glace qui se forme très rapidement rend la route extrêmement glissante.



Il n'existe pas de moyen efficace pour lutter de manière préventive contre les pluies verglaçantes contrairement au verglas ou à la neige. Même le salage préventif ne permet pas d’éviter que les routes gèlent.

Dès lors que les pluies commencent, les engins de salage et de déneigement entrent en jeu. Un traitement à base d’eau et de sel appelé saumure est répandu sur la chaussée suivi par un raclage complet du verglas.



VINCI Autoroutes appelle à la plus grande vigilance et au respect des interdictions de circuler pour les poids lourds, face à des conditions de conduite qui peuvent être très dégradées.