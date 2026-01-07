Evènement météorologique exceptionnel sur le réseau autoroutier

Les départements desservis par le réseau VINCI Autoroutes et concernés par l'alerte Météo France sont : la Charente-Maritime (17), le Cher (18), la Corrèze (19), l’Indre-et-Loire (37), le Loir-et-Cher (41), le Loiret (45), les Deux-Sèvres (79), la Vienne (86), la Haute-Vienne (87), et l’Yonne (89). Les températures devraient remonter dans l’après-midi sur la façade Atlantique. Mais sur la même période, la vague de froid se décale vers l’Est du réseau autoroutier. Même si la situation s’améliore progressivement à l’Ouest, VINCI Autoroutes appelle toujours à la plus grande prudence et à s’informer avant chaque déplacement et à le différer si possible, en particulier si vous circulez sur les axes A10, A19, A20, A28, A71, A711, A83, A837, A85, A87, A89, où des averses de neige et de pluies verglaçantes sont toujours possibles.

Par ailleurs, la Vallée du Rhône, le Languedoc et la Provence sont également susceptibles d’être impactés par des chutes de neige, notamment sur les axes A7, A8 et A9.

Les autorités conseillent de ne pas prendre la route et plusieurs mesures de restrictions de circulation pour les poids lourds de plus de 3,5T sont ou seront mises en place par les autorités préfectorales.



Des pluies verglaçantes et des chutes de neige étant probables dans de nombreux départements placés en alerte par Météo France, la plus grande vigilance est requise sur les autoroutes concernées. Des restrictions de circulation de poids-lourds de plus de 3.5t sont toujours en vigueur. Ces derniers sont invités à stationner le long des itinéraires déterminés.



Depuis ce matin des pluies verglaçantes et des chutes de neige ont fortement perturbé certaines portions d’autoroutes, en provoquant notamment des accidents sur l’A8, entre la bifurcation A8/A52 et Le Cannet-des-Maures. La circulation est provisoirement déviée par l’A52 via Toulon en direction de l’Italie, et par l’A57 via Toulon en direction d’Aix-en-Provence. Les équipes de VINCI Autoroutes s’emploient à évacuer les véhicules en difficulté dans ce secteur de l’A8, et à traiter les chaussées. En effet, les pluies verglaçantes et les averses de neige ont formé une pellicule que les engins s’emploient à racler afin de permettre la reprise de la circulation en tout début d’après-midi si les conditions le permettent.



Les pluies verglaçantes ont également entrainé la coupure de l’axe A83 entre Montaigu et Fontenay-Le-Comte pendant une partie de la matinée, à la suite d’accidents impliquant des poids lourds. La circulation a repris dans les deux sens depuis la mi-journée, grâce à la mobilisation des équipes et de leurs engins.



La pluie verglaçante est un phénomène météorologique qui survient régulièrement lorsqu’une période de redoux suit une période de froid. La pluie se transforme immédiatement en glace au contact du sol. C’est un phénomène rare et difficilement prévisible par la météo.

Les conséquences des pluies verglaçantes sont dangereuses :

Perte de visibilité sur les pare-brises : la pellicule de glace qui se forme sur le pare-brise empêche les essuie-glaces de fonctionner correctement.

Manque d’adhérence des chaussées : en quelques minutes les routes sont verglacées. La quantité importante de glace qui se forme très rapidement rend la route extrêmement glissante.

Il n’existe pas de moyen efficace pour lutter de manière préventive contre les pluies verglaçantes contrairement au verglas ou à la neige. Même le salage préventif ne permet pas d’éviter que les routes gèlent.

Dès lors que les pluies commencent, les engins de salage et de déneigement entrent en jeu. Un traitement à base d’eau et de sel appelé saumure est répandu sur la chaussée suivi par un raclage complet du verglas.



VINCI Autoroutes appelle à la plus grande vigilance et au respect des interdictions de circuler pour les poids lourds, face à des conditions de conduite qui peuvent être très dégradées.