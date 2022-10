Premier enseignement, l’utilisation des modes de déplacements actifs (marche, vélo) en France reste largement inférieure à celle de la majorité des autres pays européens. Les Français sont 59 % à se déplacer régulièrement à pied, soit 7 points de moins que la moyenne des Européens et 13 % à utiliser régulièrement un vélo, soit 9 points de moins que nos voisins. Quant à la voiture, elle reste bel et bien le premier mode de déplacement en France et dans les autres pays d’Europe. Quelque que soit le mode de déplacement, le partage de la route est une source d’anxiété et de tensions. Les prises de risques et le non-respect des règles élémentaires du code de la route concernent toutes les catégories d’usagers, et plus souvent les hommes que les femmes. Alors même que l’utilisation du téléphone est reconnue comme l’une des principales sources de distraction, plus de la moitié des automobilistes, des motards et des piétons avouent téléphoner en conduisant ou en marchant.