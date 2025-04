Pour le deuxième week-end des vacances scolaires de printemps, qui concerne la zone B et la zone C, le trafic s’annonce plus dense sur les autoroutes du réseau VINCI Autoroutes, et ce dès vendredi 11 avril 2025. Les régions les plus impactées sont l’ouest, le sud de la France, la vallée du Rhône ainsi que les abords des grandes agglomérations.