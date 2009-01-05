En Ile-de-France

Dans le sens des retours, le trafic sera important avec des pics attendus le vendredi 29 août dès le début d'après-midi et jusqu'en fin de soirée et le samedi 30 août, à partir de la fin de matinée et jusqu'en début de soirée. La circulation sera également très dense le dimanche 31 août, dès la fin de la matinée et jusque tard dans la soirée.

Sur l'A10, dans le sens des retours particulièrement, le trafic sera perturbé en journée aux alentours de Poitiers, tout au long du week-end.



Dans le Centre Ouest

La circulation sera tout aussi dense à l'approche des grandes agglomérations (Angers sur l'A87 et l'A11, Tours et Orléans sur l'A10).



Dans le grand Ouest, de Bordeaux à Niort

La circulation sera soutenue vendredi 29 août, dès 10h et jusqu'à 18h. Elle se densifiera encore samedi 30 août de 9h à 18h et dimanche 31 août entre 11h et 12h puis entre 15h et 16h. En direction de Bordeaux, des difficultés sont également attendues dans la journée de samedi, entre 10h et 12h.



En vallée du Rhône, sur l'autoroute A7 en direction de Lyon

La circulation sera très chargée dès le milieu de semaine. Des perturbations sont attendues mercredi 27 août entre 10h et 18h, jeudi 28 août de 10h à 19h, puis vendredi 29 août de 9h à 22h, samedi 30 août, de 8h à 19h et dimanche 31 août, de 14h à 18h.

En direction du sud, le trafic sera très dense à partir du vendredi 29 août de 12h à 20h, puis s'intensifiera samedi 30 août entre 9h et 17h. Des pointes de trafic sont également attendues dimanche 31 août, avec une circulation très dense entre 10h et 17h.



Sur le pourtour méditerranéen, sur l'autoroute A9

Entre Nîmes et Montpellier, les trafics les plus denses sont attendus dès vendredi 29 août entre 14h et 19h, puis samedi 30 août, de 9h à 16h et dimanche 31 août de 10h à 13h.

En sens inverse, entre Montpellier et Nîmes, la circulation sera très soutenue dès mercredi 27 août de 16h à 17h et jeudi 28 août de 15h à 18h. Vendredi 29 août, le trafic sera chargé dès 10h et jusqu'à 20h. Samedi 30 août les perturbations commenceront dès 9h jusqu'à 18h et dimanche 31 août, de 11h à 20h.

La circulation sera par ailleurs soutenue sur l'A9, entre la bifurcation A61/A9 et Béziers, vendredi 29 août, de 11h à 18h, samedi 30 août de 9h à 16h. Les difficultés se feront également sentir dans la journée de dimanche, entre 11h et 12h. Le trafic sera dense, en direction de l'Espagne, samedi 30 août, entre 10h et 13h, puis de 14h à 15h.



Entre Toulouse et Narbonne, sur l'autoroute A61

Les plages horaires les plus denses sont attendues samedi 30 août, de 10h à 12h et de 14h à 15h. En direction de Toulouse, il faudra s'attendre également à de forts trafics vendredi 29 août, de 15h à 16h, samedi 30 août, de 10h à 13h puis dimanche 31 août de 15h à 19h.



En région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Le trafic va se densifier notamment dans la région niçoise dès vendredi entre 15h et 20. Le samedi, le contournement de Nice restera chargé toute la journée. Du côté d'Aix-en-Provence dans le sens Nice > Lyon, la circulation s'accentuera entre 9h et 13h, puis dans le sens Lyon > Nice, ce sera entre 13h et 20h. Le trafic sera également chargé dimanche dans les deux sens de circulation, notamment autour des grandes agglomérations.