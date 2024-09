A l’occasion du Bol d’Or, la Fondation VINCI Autoroutes met en place des relais motos sur la route du circuit du Castellet. Grâce à un circuit d’accueil pédagogique et convivial, animé par les ambassadeurs de la Fondation et leurs partenaires, dont la Fédération Française des Motards en Colère, les conducteurs de deux-roues motorisés pourront faire des pauses réparatrices en plusieurs points du réseau VINCI Autoroutes sur la route du Bol d’Or. Des messages de sensibilisation seront délivrés aux motards, autour d’un café offert. Ils repartiront avec un kit sommeil et des lingettes dédiées au nettoyage des visières de casques. Ils pourront également expérimenter la sieste flash grâce à de grands coussins mis à leur disposition afin qu’ils puissent reprendre la route, en toute sécurité, avec un bon niveau d’éveil. En parallèle, l’ensemble des usagers des autoroutes menant vers le Castellet seront sensibilisés, sur leur parcours, au partage de la route entre motards et automobilistes via les panneaux lumineux : « Je partage la route avec les 2-roues », « En 2-roues, mes équipements = ma sécurité » ou encore « A moto, anticiper = ma sécurité ».



Découvrez le détail de l’étude et le programme des relais moto sur le site de la Fondation VINCI Autoroutes.