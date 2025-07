Dans un souci de limiter l’impact sur l’environnement, les bâtiments ont été rénovés, et non remplacés, sur l’aire du Frontonnais sud. Sur l’aire du Frontonnais nord, l’enseigne a fait le choix de conserver la partie du bâtiment la plus récente, totalement réaménagée, en y ajoutant une extension de près de 1000 m². Au total, les bâtiments des deux aires intègrent les standards les plus élevés en matière d’efficience énergétique et ont obtenu la certification Haute Qualité Environnementale (HQE). Les améliorations apportées permettront de réduire de 50% les consommations d’énergie d’ici à 2030.