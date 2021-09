Ne cherchez pas le mot dans le dictionnaire, il n’existe pas ! Pour sa nouvelle campagne de sensibilisation, la Fondation VINCI Autoroutes pour une conduite responsable a choisi un ton décalé pour nous parler d’un problème bien réel : le jet de déchets sauvages sur la route. A la veille du grand chassé-croisé de l’été, la Fondation publie une nouvelle enquête IPSOS sur la façon dont les Français gèrent leurs déchets sur la route des vacances. Et les résultats sont édifiants ! Plus d’un Français sur 4 (28%) admet encore jeter ses déchets par la fenêtre de sa voiture sur autoroute. Même si le chiffre est en léger recul par rapport à 2020, ce comportement incivique reste – hélas – trop répandu.

On le sait, l’humour est la meilleure des armes ! C’est donc sur un ton volontairement décalé que cette nouvelle campagne s’attaque au problème du jet de déchets sur la route. Diffusé sur internet et les réseaux sociaux, le spot de 45 secondes interroge ce geste impulsif que de trop nombreux conducteurs peinent à refreiner. La vidéo met en scène 4 profils de « jettomanes » : ceux qui cachent bien leur jeu, les décomplexés, ceux qui se laissent déborder et ceux qui sont plein de regrets. Elle invite chacun à réfléchir sur sa propre tendance à la « jettomanie » et rappelle qu’il existe un remède simple pour lutter contre ce fléau : la poubelle !