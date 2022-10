Pour votre confort et votre sécurité, VINCI Autoroutes a entrepris en 2017 des travaux de rénovation des chaussées de l’A7 sur 80 km dans chaque sens de circulation. Cette opération se déroule sur plusieurs saisons, jusqu’au printemps 2025 afin de minimiser l’impact sur vos conditions de circulation.



Depuis le 5 septembre 2022, ces travaux portent sur une section située entre Vienne et Auberives-sur-Varèze. 20 km de chaussées seront rénovés à l’occasion de cette nouvelle phase, soit 10 km dans chaque sens. Sur cette section à fort trafic de l’autoroute A7*, les chaussées sont très sollicitées par le passage des véhicules et doivent, de ce fait, être rénovées pour assurer la sécurité de tous. Ce chantier d’envergure doit s’achever le 16 décembre 2022.