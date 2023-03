Lancé en 1987, l’A89 constitue aujourd’hui un axe autoroutier interurbain majeur en France, permettant de relier la façade atlantique et l’agglomération de Lyon en quelques heures seulement. Surnommée la « grande transversale », elle est une réponse concrète au besoin de désenclavement des territoires.



Dernier maillon de la liaison Bordeaux – Lyon, la section de 50 km reliant les communes de Balbigny à La-Tour-de-Salvagny est emblématique du rôle joué par l’A89 pour libérer le potentiel économique des régions traversées et accompagner leur développement économique, démographique et touristique. En reportant vers elle une partie du trafic du réseau routier situé dans sa zone d’influence, l’A89 a permis de sécuriser la traversée de nombreux centres bourgs, dont le cadre de vie et l’attractivité s’en sont retrouvés renforcés. A l’échelle de l’ensemble du territoire, la section entre Balbigny et La-Tour-de-Salvagny a eu des effets positifs sur le tissu économique des secteurs desservis, rendus plus accessibles et par conséquent attractifs pour l’installation d’entreprises, le développement de certaines activités et la création d’emplois. Ce dynamisme s’est aussi traduit par une attractivité touristique.



La protection de la faune et de la flore a également été un enjeu majeur de la construction de cette portion de l’A89, suscitant le déploiement de nombreuses innovations en matière d’ingénierie écologique pour préserver certaines espèces protégées.



Dix ans après la mise en service de cette section, la bonne intégration de l’A89 au sein des territoires traversés est ainsi confirmée.