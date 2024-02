VINCI Autoroutes a entamé depuis plusieurs semaines la déconstruction du pont provisoire situé sur l’autoroute A7 à hauteur de Bourg-lès-Valence (Drôme). Ce pont provisoire était en service depuis mai 2022 et a accueilli le trafic de l’A7 jusqu’en novembre 2023. Cette dernière étape clé s’est déroulée durant les nuits des 15 et 16 janvier derniers. Elle a nécessité la fermeture de la RN 7 pour le ripage et la dépose des 6 bipoutres du tablier du pont provisoire. Une remorque modulaire autopropulsée et deux grues de 220 et 300 tonnes chacune ont été mobilisées pour démonter les poutres et les décharger. Les bipoutres du tablier pesant chacune 100 tonnes ! Cette opération, planifiée minutieusement en amont, a permis de mener à bien une déconstruction millimétrée.