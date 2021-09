Les valises sont bouclées et l’heure du départ a sonné ? Il reste une étape importante pour bien démarrer vos vacances d’été : la préparation du voyage ! Quelque soit votre destination, un trajet sur l’autoroute s’anticipe, en particulier l’été lorsque le trafic est dense. Femmes et hommes en jaune, superviseurs trafic, journalistes de Radio VINCI Autoroutes, opérateurs du 3605… C’est toute une chaîne de collaborateurs qui vous accompagnent en temps réel pour vous délivrer la meilleure information. Avant de partir ou durant votre trajet, nous mettons tout en œuvre pour vous permettre de voyager sur l’autoroute en toute sérénité.



Ayez le réflexe « 107.7 » !

Si la radio vous accompagne tout au long de votre voyage, vous pouvez aussi l’écouter chez vous avant de prendre la route. Depuis le site internet ou l’application Radio VINCI Autoroutes, il vous suffit de sélectionner une région et vous serez informé, en amont, de vos conditions de circulation.

Vous pouvez également suivre l'information trafic des autoroutes que vous allez emprunter sur leurs fils Twitter. Accident, bouchon, temps de parcours... les superviseurs trafic des Centres d'information trafic vous informent en quelques lignes. A chaque nouvelle information son tweet ! Une autoroute est coupée en raison d’un accident ? Le fort trafic estival entraîne des ralentissements ? Vous pouvez ainsi anticiper et éventuellement reporter votre trajet.

Une fois sur l’autoroute, restez branché sur votre fréquence préférée pour connaître, en temps réel, l’évolution du trafic sur votre trajet. En lien avec les PC Sécurité et les Centres d’Information Trafic de Saint Arnoult en Yvelines, Avignon et Cannes, les journalistes multiplient tout l’été les points trafic pour vous permettre de rouler informés et en toute sécurité.



Consultez le trafic en vidéo

Vous préférez visionner le trafic en images ? Les équipes de Radio VINCI Autoroutes vous proposent également des points en vidéo. Avant votre départ, découvrez Trafic Express. Tous les mercredis de l’été, ce flash information trafic publié sur la chaîne You Tube de la radio vous propose dans le détail les prévisions de circulation pour le week-end. Les vendredis, samedis et dimanches, des points trafic vidéo sont également publiés sur le site internet et le fil Twitter de VINCI Autoroutes. Avant de prendre la route ou lors de vos pauses, découvrez aussi les cartes affichant les temps de parcours sur les différents axes. En profitant de votre pause et des Etapes #BienArriver, découvrez aussi sur plusieurs de nos aires nos bornes digitales. Pratiques, elles vous permettent, depuis la route des vacances, de suivre vos conditions de circulation et de reprendre la route un peu plus tard en cas de difficulté. A chaque étape de votre trajet, nous sommes mobilisés pour vous fournir une information trafic, précise, actualisée et géolocalisée. Bonnes vacances !