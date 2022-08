Kilomètre-art épisode #9 : Le « V » de Vasarely

Dans cette ambition de rendre l’art très visible, Victor Vasarely a aussi réalisé l’Hommage à Georges Pompidou, un portrait de l’ancien président suspendu dans le hall du centre d’art contemporain qui porte son nom à Paris. L’artiste est aussi à l’origine de la modernisation du logo de la marque Renault en 1972, ou encore des fresques de la gare Montparnasse à Paris. « Vasarely a souhaité mettre en place une vocation absolument sociale, politique et engagée, souligne son petit-fils. Il souhaitait offrir la capacité au plus grand nombre de voir ses œuvres ». A travers cette démarche, le plasticien a également souhaité montrer qu’il était possible, pour un artiste, d’interagir et de travailler avec les architectes et les urbanistes de son époque. Victor Vasarely est décédé en 1997. Ses cubes et ses ronds colorés aux effets visuels hypnotisant sont indémodables et constituent une œuvre unique et intemporelle !