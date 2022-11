Vivez la 40e Foire du livre de Brive

C’est LE rendez-vous à ne pas manquer si vous êtes passionné de livres et de littérature. La Foire du livre de Brive se tient du 4 au 6 novembre et fête cette année ses 40 ans ! Pour célébrer cet anniversaire, les organisateurs vous ont concocté un programme de choix. Rencontre avec des auteurs, dédicaces, programmation jeunesse… l’agenda s’annonce riche pour cette édition spéciale présidée par l’écrivain et journaliste François Busnel. Rendez-vous d’abord à la Halle Georges Brassens, un lieu clé du salon puisqu’il rassemblera cette année encore les auteurs les plus en vue du moment. Venez rencontrer Eric-Emmanuel Schmitt présent cette année pour le tome 3 de sa Traversée des temps, une découverte passionnante de la civilisation de l’Egypte ancienne. Marc Lévy vous partagera Noa, le 3e et dernier opus de sa série 9, et dans laquelle un groupe de hackers combat un dictateur qui assassine des journalistes. Dans L’allégresse de la femme solitaire, Irène Frain, présente elle-aussi à Brive, vous emmène dans un récit passionnant sur les traces d’une femme vivant seule sur une île, au large de la Californie des années 1850.