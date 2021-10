Vivez la 30e édition de la Fête de la Science ce week-end partout en France

Quelle que soit votre destination ce week-end, vivez la 30e édition de la Fête de la Science aux 4 coins de France.

La Fête de la Science se déroule dans tout le pays jusqu’au 11 octobre 2021. La journaliste et présentatrice météo Chloé Nabédian est la marraine de cette 30e édition qui a pour thème « l’émotion de la découverte ». Vous prenez la route ce week-end ? Faites une halte dans les plus belles régions pour vivre cet événement festif et grand public.

Depuis l’autoroute A10 :

De passage ce week-end en région Centre-Val de Loire ? Téléchargez l’application « Geocatching » et partez en quête des trésors de cette belle région. A mi-chemin entre le parcours d’orientation et la chasse aux trésors, cette expérience de géocatching vous permettra d’en apprendre plus sur le monde de la recherche, tout en découvrant les lieux qui vous entourent.

Depuis les autoroutes A10 et A11 :

Si vous êtes en Ile-de-France, rendez-vous samedi 9 et dimanche 10 octobre au Musée d’Art Moderne de Paris. Vous y découvrirez la « Fée électricité », un chef d’œuvre de Raoul Dufy. Grâce à la réalité augmentée, revivez la grande histoire de l’électricité et de ses applications, depuis les premières observations jusqu’aux réalisations techniques les plus modernes.

Depuis les autoroutes A61 et A62 :

Direction l’Occitanie où l’Université Toulouse III propose, pour les 30 ans de la Fête de la Science, un parcours composé de 30 événements. Conférences, portes ouvertes dans les laboratoires, mais aussi expositions, ateliers, performances artistiques… vous vous apercevrez qu’un campus peut aussi se transformer en lieu de découverte !

Depuis les autoroutes A11 et A81 :

Enfin si la Bretagne est votre destination ce week-end, le Morbihan se met aussi aux couleurs de la Fête de la Science. Dans tout le département, venez assister à des cafés-débats, des conférences et des rencontres littéraires. Le tout gratuitement ! Un week-end festif placé sous le signe des arts et de la science, à vivre en famille ou entre amis.

Plus d'infos sur www.fetedelascience.fr