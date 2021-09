Visites guidées à la bougie au château de Montmirail

A l’occasion du festival Tout Feu Tout Flamme, producteurs et restaurateurs, artistes et artisans du Perche se réunissent et proposent chacun un évènement convivial autour du thème du feu….

Du haut du mont « Mons Mirabilis », à plus de 260 mètres d’altitude, profitez d’abord d’un panorama époustouflant sur une soixantaine de kilomètres. Puis, laissez-vous conter, à la lumière des bougies, la tentative de réconciliation organisée en 1169, entre le roi de France Louis VII le Jeune, le roi d’Angleterre Henri II Plantagenêt ! Marchez sur les pas de la Princesse de Conti, fille de Louis XIV et de Melle de La Vallière, qui au XVIIIe siècle y aménagea de magnifiques salons, aux boiseries remarquables.