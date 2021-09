Obnubilé par les effets de brouillard et les reflets, quittez votre douce torpeur pour vous rapprocher des immeubles qui encadrent le Miroir d'eau. Sur votre chemin, vous ne tardez pas à remarquer la fontaine des Trois Grâces construite au milieu de la place de la Bourse. Remplaçante des statues de Louis XV et Napoléon III qui occupaient l'emplacement, la cadette du monument aux Girondins voisin met en scène les trois filles de Zeus : Aglaé, Euphrosyne et Thalie.

Depuis 1869, la fontaine des Trois Grâces accompagne le calendrier de Bordeaux comme lorsqu'elle se pare d'un ruban rose pour soutenir le dépistage du cancer du sein. Récemment restaurée, elle guide votre découverte des façades situées autour d'elle. Un air de place Vendôme flotte le long de ces façades incarnant à merveille le siècle des Lumières et l'élégance architecturale française : le palais de la Bourse, l'hôtel des Fermes ou la Chambre de Commerce et de l'Industrie.