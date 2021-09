Au Château du Lude, c’est la gourmandise qui vous sert de guide. Dès l’entrée, des effluves de fruits chauds vous cueillent et, surpris, vous les suivez jusqu’aux cuisines où s’affairent encore les employées du lieu. C’est à croire qu’elles sont aux fourneaux depuis des siècles, tant le décor autour reste inchangé. Les douze énormes fours du XIXe siècle fonctionnent encore à la bûche ; un ancêtre du réfrigérateur est visible dans un coin de la pièce. Il y a une beauté certaine dans le tableau de ces meubles pluriséculaires qui continuent à donner le meilleur d’eux-mêmes. A regarder les voûtes du plafond et l’« agneau de dieu » qui orne l’une des clefs, l’on devine qu’avant le XVe siècle, la nourriture qui se consommait ici était avant tout spirituelle. Une chapelle, peut-être ? Les archives restent muettes. Passez ensuite à la salle à manger, entièrement rénovée au XIXe siècle. En hiver, les actuels propriétaires déjeunent encore sous les riches boiseries et tentures… Cet anachronisme pétillant fait tout le charme de votre découverte des différentes salles du Château du Lude.