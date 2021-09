Savonnerie Rampal Latour : le véritable savon de Marseille à proximité de l'autoroute

A 5 minutes de la sortie d’autoroute n°13 sur l’A54, venez découvrir tous les secrets de la fabrication du savon de Marseille dans sa plus pure tradition. La savonnerie Rampal Latour vous accueille pour une visite de sa célèbre usine. Plongez au cœur de la fabrication du Savon de Marseille extra pur et partagez un moment de convivialité grâce à un circuit adapté à chacun. Pas à pas, accompagné d’un guide, vous découvrirez aux pieds des chaudrons, tous les mystères de la fabrication du traditionnel Savon de Marseille d’hier à aujourd’hui… de la réception des huiles, jusqu’au séchage sur les canisses… du mythique et unique savon noir aux plus récents shampoings-douche aux multiples usages. Au plus près de la production, découvrez un univers où authenticité et savoir-faire côtoient innovation et modernisme. Une idée de sortie originale pour les locaux et une façon culturelle d’agrémenter votre pause sur autoroute.



Savonnerie Rampal Latour, un savoir-faire inégalé depuis 1928 à découvrir sans plus attendre !