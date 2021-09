Salon de l'agriculture 2020 : venez découvrir la plus grande ferme de France!

Vous attendez ce rendez-vous avec impatience chaque année ? Le Salon International de l’Agriculture ouvre ses portes samedi 22 février Porte de Versailles à Paris. « L’agriculture vous tend les bras », c’est le thème de cette 57e édition qui devrait accueillir plus de 630.000 visiteurs. En famille ou entre amis, le Salon de l’Agriculture est l’occasion, pendant 9 jours, d’aller à la rencontre des agriculteurs et d’approcher de près les animaux de la ferme !



Idéale, star de cette 57e édition

Avec sa robe couleur crème et ses belles cornes arrondies, elle est la star du salon cette année ! Lors de votre venue, ne manquez pas d’aller caresser Idéale, l’égérie de cette 57e édition. Aux côtés de cette belle charolaise, d’autres vaches ont fait le déplacement. Savez-vous qu’environ 40.000 litres de lait sont produits chaque année durant le Salon de l’Agriculture ? Découvrez en famille la ferme pédagogique (pavillon 4) et approchez de près vos animaux préférés dans la bergerie, l’étable et la basse-cour installées le long des allées.



Craquez pour une halte gourmande

Une petite faim durant votre visite ? Le Salon International de l’Agriculture est aussi le plus grand marché de France des produits du terroir. Faites une halte au pavillon 3 et arrêtez-vous sur les stands des producteurs venus des quatre coins de l’Hexagone et d’Outre-Mer. Offrez-vous une pause gourmande sur les 18 espaces de dégustations et découvrez les meilleures spécialités de nos régions. Amateurs de cuisine du monde ? Rendez-vous au pavillon 5.2 et découvrez comment est produit le poivre de Côte d’Ivoire, le miel du Mexique ou la vanille de Madagascar.



Le Concours Général Agricole a 150 ans

Evénement cette année, le Concours Général Agricole fête ses 150 ans. Plus de 2 800 animaux et pas moins de 1 400 éleveurs sont en lice pour décrocher la fameuse médaille d’or dans 5 catégories. Pour l’occasion, visitez le stand « Grandeur Nature » (pavillon 4) qui propose une exposition sur le Concours Général Agricole expliqué aux enfants ainsi qu’un photocall « spécial 150 ans » pour immortaliser ce moment important. Bonne visite !



Le Salon de l’Agriculture en 5 chiffres :