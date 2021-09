quand le violet rencontre l’ocre

Bien moins vallonnés et démesurés que sur le plateau de Valensole, les paysages qui mènent jusqu’à Apt dévoilent le Luberon le plus sauvage. Classé site remarquable du goût, Apt est une ville incontournable lorsqu’on emprunte les routes de la Lavande. C’est d’ailleurs, pour ainsi dire, la seule ville du Luberon à cultiver la lavande. Avec le plateau des Claparèdes, vous associez exploitation et exploration en découvrant les champs de lavandin, striés et colorés, qui font la particularité de la ville. Visitez, adossé aux champs, la distillerie des Agnels qui, depuis 1895, perpétue une tradition. Machines, gestes, odeurs, textures, ne manquez pas un brin du savoir-faire de ces passionnés.



Pour en apprendre plus sur la lavande et ses bienfaits, prenez la direction de Coustellet et repoussez votre immersion provençale en ralliant Lagarde-d’Apt et ses 30 habitants. Prolongement des 80ha de lavanderaies du château du Bois, le site vous révèle ses secrets de récolte et de production. Un spectacle complété par la surprenante collection d’alambics et d’ustensiles des lavandiculteurs d’antan, à découvrir sur place. Avec ces arbustes bombés, laissez cette passion couleur mauve vous envahir. Une simple promenade dans les champs au mois de juillet, avec les cigales comme guide et le soleil comme compagnon de route, devrait suffire.