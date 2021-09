sur les bords du Cher s’écrit l’Histoire…

Jacques Cœur a marqué son temps comme sa ville. Personnage central de Bourges et de sa région, c’est assez naturellement qu’on traverse ces paysages et bourgs qu’il affectionnait. Homme aux nombreuses vies, amis des puissants, la vie de Jacques Cœur est retracée à travers l’une des plus vieilles routes historiques et touristiques de France. Dans les provinces anciennes du Berry, de la Sologne ou du Bourbonnais, on découvre une histoire romanesque, véridique, romantique.

Jeune négociant, Jacques Cœur devient marchand international et se rapproche du futur roi en finançant sa campagne. De commerçant, il devient conseiller du roi puis grand argentier pour finir par s’évader, dans la disgrâce, et fuir vers la Grèce où il meurt pauvre mais libre.



Loin d’être une fable, cette vie se raconte le long des murs qu’a possédés Jacques Cœur, et ils sont nombreux. Du Cher au Loiret, Jacques Cœur est votre meilleur guide pour suivre les soubresauts d’une époque houleuse.



Et si la route Jacques Cœur débute dans le pays orléanais, c’est peut-être parce que c’est ici que s’affirme le règne de celui qui fera et défera la gloire de Jacques Cœur : Charles VII. S’il ne reste plus grand-chose du fort des Augustins que Jeanne d’Arc prit aux Anglais, vous trouvez bien des hommages à la "pucelle d’Orléans" sur la place Sainte-Croix, dans le quartier historique. Des statues aux emballages des confiseries médiévales d’Orléans, les cotignacs, la libératrice accompagne ses visiteurs d’un bout à l’autre de la ville.



Mais c’est dans la campagne berrichonne que Jacques Cœur aimait à passer son temps libre lorsqu’il revenait du Moyen-Orient. Alors que vous dépassez Vierzon et qu’une campagne bucolique se déploie sous vos yeux, surgit Aubigny-sur-Nère. Cédé par le roi à John Stuart de Darnley en guise de remerciements, le village a conservé ses affinités écossaises, à l’image de la distillerie de whisky ou des fêtes franco-écossaises organisées chaque été. Plus encore, il y a de quoi se croire à Edimbourg lorsqu’on visite le château des Stuarts et ses lignes gothiques. Avec les maisons à colombages de la rue de la Tour pour décor, c’est un ensemble peu commun et peu connu qui s’offre à vous.