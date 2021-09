là où naissent les traditions

Si de nombreuses fabriques ont fermé, le pays de Bitche reste une place forte du verre et du cristal, aux confins de la Lorraine et de l’Alsace, au pied des Vosges, avec des noms célèbres. La cristallerie Lalique, fondée par René Lalique, s’est longtemps inspirée, pour ses créations, des passions de son fondateur : les animaux, les fleurs, les femmes.



Plus loin, à Meisenthal, la maison du Verre et du Cristal ainsi que le Centre international d’art verrier présentent l’histoire de la fabrique locale, ouverte en 1711 et fermée en 1969. Entretemps, les artistes de la région ont eu le temps de bouleverser l’une des plus célèbres traditions. En 1858, comme la région faisait face à une terrible sécheresse, impossible de trouver les fruits, pommes rouges, noix et pommes de pin, pour décorer le sapin de Noël. Un artiste verrier de Goetzenbruck a alors l’idée de souffler des boules réfléchissantes et colorées. Les boules de Noël étaient nées, et les créateurs de Meisenthal continuent, chaque année, de présenter de nouvelles collections.



La route du Verre et du Cristal prend fin à Saint-Louis-lès-Bitche, avec la plus vieille fabrique de cristal de France. L’ouverture ayant été autorisée, en 1767, par le roi Louis XV, elle est baptisée Verrerie royale puis Cristallerie Saint-Louis, en l’honneur de louis IX. Quelques années plus tard, en 1785, elle devient la plus grande cristallerie d’Europe. Le musée de la Cristallerie Saint-Louis dispose d’une grande halle baptisée Grand Place, où sont exposées des pièces exceptionnelles, du cristal taillé, gravé, décoré à la main, avec du platine et de l’or… Une façon de prouver que, du début de la route à sa fin, de la place Stanislas à la Grand Place, l’élégance ne vous a jamais vraiment quitté.