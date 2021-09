sur les canaux de la Venise verte

Pour finir le voyage, la route du littoral vendéen vous entraîne dans les terres. A La Tranche-sur-Mer, rejoignez le Parc naturel régional du Marais poitevin. Entre la Vendée, les Deux-Sèvres et la Charente-Maritime, les décors du marais ressemblent à une toile impressionniste grandeur nature. Plus grande zone humide de France après la Camargue, le Marais poitevin se parcourt en barque, d’où son surnom de Venise verte. Prenez le temps de découvrir les petits détails qui font le charme du marais, comme la fritillaire pintade, une étrange tulipe retournée. Guettez le passage d’une otarie, écoutez chanter une huppe fasciée ou admirez la pêche experte des hérons.



Le Marais poitevin est une terre où les hommes ont également laissé leurs traces, aqueducs, barrages, sans oublier les écluses qu’il est si amusant de traverser. L’origine du marais est légendaire, l’ogre Gargantua en serait le créateur. L’histoire a aussi sa place, elle se découvre avec l’abbaye royale, vieilles pierres entourées de verdure, ou, plus loin dans les terres, avec l’impressionnant donjon de Niort. Vieux de près de mille ans, ses murs épais semblent prêts à accueillir de nouveaux prisonniers, si un royaume voisin tente d’envahir le pays…



Votre voyage vous ramène vers le littoral vendéen avec la découverte de la réserve naturelle nationale de la baie de l’Aiguillon. Entre terre et mer, eau douce et eau salée, c’est un parfait compromis entre la nature et l’homme. Car ce dernier a installé ici des digues et des installations de pêche tout en respectant le territoire. Prenez le temps d’observer, sur une journée, le paysage changer du tout au tout en fonction des marées. La réserve naturelle accueille de très nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs, comme le bécasseau maubèche et le chevalier gambette, appelé ainsi pour ses fines et longues pattes. Si vos jambes vous portent encore, prenez exemple sur ces grands voyageurs et repartez en expédition !