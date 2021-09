La route du foie gras

les belles couleurs du Périgord pourpre

Prolongez la route du Sud vers Thiviers pour visiter la maison du Foie gras : 450m² d’espace pour tout connaître de ce produit, fil rouge de votre parcours gourmand. De nouveau sur les routes vallonnées de la région, vous arrivez dans le Périgord blanc. Cette partie de la Dordogne est ainsi appelée pour le blanc des plateaux de calcaire qu’on y trouve.



Déambulez entre les stands du marché au gras de Périgueux pour y dénicher un délicieux pâté du Périgord. Cette spécialité périgourdine à base de foie gras, de truffe et de porc, était originellement composée d’abats, d’oiselets de perdrix rouges ou même de poisson. Au cœur de la cité moyenâgeuse, offrez-vous un saut temporel en découvrant les arènes gallo-romaines.



Bergerac est labellisée “Ville d’art et d’histoire”. Les vestiges venant de l’époque médiévale sont partout, il suffit de se pencher pour les découvrir. Sous les voûtes du cellier de la Petite Mission, vous pouvez admirer une cinquante de statues de bronze. Le château de Monbazillac, reconnaissable à sa toiture orangée et ses fenêtres à meneaux, est, lui, le résultat d’un étonnant mélange de style, entre architecture médiévale et style Renaissance. A Bergerac, vous ne pouvez manquer de rendre hommage au plus célèbre des cadets de Gascogne, héros de la pièce d’Edmond Rostand. En ville, Cyrano a droit à deux statues : l’une de bronze, place Pélissière, l’autre de pierre, place de la Myrpe.



Un passage par le cloître des Récollets, abritant la maison des Vins, permet de profiter des richesses viticoles de la région. Cru, frais, cuit à basse température, en conserve, mi-cuit, poêlé, poché ou en sauce, le foie gras offre de nombreuses déclinaisons, à découvrir sous les halles du marché couvert de Bergerac. Le foie gras du Périgord se déguste avec un vin moelleux de la région, comme le saussignac, ou, plus sec, comme le saumur blanc. Ces accords mets et vins promettent des dégustations riches et gourmandes.