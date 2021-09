Van Gogh hors champ

La route des impressionnistes commence à Chatou, dans les Yvelines. A la fin du XIXe siècle, la mode est à la barque. Près de la guinguette Fournaise, Auguste Renoir peint “Le Déjeuner des canotiers”. Des balades sur l’eau sont toujours proposées, si le cœur vous en dit. Les eaux calmes qui entourent l’île des impressionnistes donnent des envies de bain de mer. Repliez vos chevalets et prenez la direction de la Normandie.



Votre prochaine étape vers le berceau de l’impressionnisme est à Auvers-sur-Oise. A 30km de Paris, la petite commune a su garder un certain charme, un peu désuet, tout en attirant chaque année des milliers de touristes. Avec 8 monuments classés, c’est un véritable musée à ciel ouvert qui vous attend. Rejoignez la maison-atelier de Charles-François Daubigny pour y découvrir ses toiles ainsi que celles de Jean-Baptiste Camille Corot. Si Paul Cézanne est lui aussi passé par Auvers-sur-Oise, c’est sans nul doute Vincent Van Gogh qui y a laissé la plus forte impression.



La maison du docteur Gachet, ancien pensionnat de jeunes filles, a servi de sujet et de cantine à l’artiste, qui déjeunait régulièrement avec la famille. L’occasion de croquer Marguerite, la fille du médecin, dont le très beau tableau “Mademoiselle Gachet dans son jardin”. Les tombes des frères Van Gogh sont toutes proches, mais c’est bien l’Auberge Ravoux qui suscite la plus forte émotion. Le restaurant a gardé le charme de la Belle Epoque. A table, on s’imagine commander une absinthe, dont l’histoire est racontée dans le musée de la ville, pour trinquer avec le fantôme de Vincent. Sa chambre, louée 3,50 francs la journée, n’a pas changé. Sobre et austère, c’est un lieu emblématique de l’impressionnisme : ici, le 27 juillet 1890, meurt Vincent Van Gogh en se tirant une balle dans la poitrine. L’artiste, qui s’était tailladé une oreille, avait perdu la tête.